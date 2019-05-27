Курц отреагировал на вотум недоверия, вынесенный его правительству
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в эфире национального ТВ, что он готов к «упорядоченной» передаче власти после вынесения вотума недоверия его правительству. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что с такими словами обратился к президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.
«Речь не обо мне и не о нас, речь о республике Австрия», — отметил Курц.
Он также добавил, что окончательное решение о досрочных выборах должен принять «народ» Австрии.
Ранее сообщалось, что после скандала с россиянкой парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу.