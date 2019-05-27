Берлускони проходит в ЕП
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, который возглавляет партию «Вперед, Италия», проходит в Европарламент (ЕП). Об этом сообщает La Repubblica.
Как отмечается, Берлускони на прошедших в стране выборах в ЕП набрал 557 тысяч голосов избирателей, став тем самым наиболее популярным кандидатом партии.
Уточняется, что экс-премьер показал первый результат среди своих однопартийцев во всех четырех из пяти избирательных округах, в которых он выдвинулся в депутаты в ЕП. В пятом же округе партию «Вперед, Италия» возглавил председатель Европейского парламента и заместитель Берлускони по партии Антонио Таяни.
Согласно заявлению правоцентристской партии, Берлускони будет обладать наибольшим числом голосов среди итальянцев в новом созыве ЕП.
Ранее сообщалось, что Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент.