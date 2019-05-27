Верховный суд поддержал указ Зеленского о роспуске Рады
Верховный суд Украины отказался открывать производство по иску к президенту страны Владимиру Зеленскому, который требовал признать недействительным указ о роспуске Верховной рады. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на решение суда.
В судебном органе объяснили отказ начинать производство тем, что данный иск должен рассматривать Конституционный суд Украины.
Ранее стало известно, что депутаты Рады обратились в Конституционный суд, чтобы обжаловать указ на украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Рады.