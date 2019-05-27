Белоруссия и Россия анонсировали новую программу во внешней политике
Москва и Минск подготовят новую программу действий во внешней политике на 2020-2021 годы, сообщает РИА «Новости».
Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей перед началом встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По его словам, программа будет подготовлена к осени.
«Мы готовы обменяться соответствующими идеями и предложениями на сей счет», — заявил Макей.
Ранее Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране. Минск согласовал назначение члена Совфеда Дмитрия Мезенцева послом в республике.