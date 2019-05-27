Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

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В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело. Об этом сообщает юрист Андрей Портнов, который является замглавой бывшего украинского лидера Виктора Януковича, в своем телеграм-канале.

По его словам, новое дело касается «узурпации» судебной власти бывшим главой государства.

Он отметил, что на настоящий момент в отношении Порошенко идут следственные действия по трем первым уголовным делам — о госизмене, отмывании средств, а также злоупотреблении служебным положением. Параллельно Портнов решил обратиться в суд с четвертым заявлением о преступлении экс-президента страны.

Он также добавил, что против Порошенко есть еще десятки подготовленных заявлений.

Ранее сообщалось, что Порошенко обвинили в отмывании денег.