Появилась петиция против петиции за отставку Зеленского

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На сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция за отмену петиции, призывающей уволить украинского лидера с занимаемого поста. Об этом сообщает «112 Украина».

На телеканале подчеркнули, что петиция за отмену петиции № 22/053360-ЭП «За отставку президента Украины Владимира Зеленского» уже набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Авторы петиции подчеркнули, что петиция за отставку Зеленского опубликована «коррупционерами» и ими же подписывается.

Ранее сообщалось, что петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала необходимое число голосов.