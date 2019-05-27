Появилась петиция против петиции за отставку Зеленского
На сайте администрации президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция за отмену петиции, призывающей уволить украинского лидера с занимаемого поста. Об этом сообщает «112 Украина».
На телеканале подчеркнули, что петиция за отмену петиции № 22/053360-ЭП «За отставку президента Украины Владимира Зеленского» уже набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.
Авторы петиции подчеркнули, что петиция за отставку Зеленского опубликована «коррупционерами» и ими же подписывается.
Ранее сообщалось, что петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала необходимое число голосов.