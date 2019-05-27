Штаб Зеленского создаст информационную стратегию по Донбассу

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Заместитель главы администрации украинского лидера Владимира Зеленского Юрий Костюк заявил о намерении главы государства создать новую информационную стратегию по Донбассу. Об этом сообщает «Новое время».

По его словам, команда Зеленского планирует создать в отношении Донбасса отдельную стратегию.

«Мы уже встречались и собираемся ещё встретиться с журналистами, которые уехали оттуда, когда началась война», — отметил Костюк.

Он также добавил, что журналисты не понаслышке знают, что происходит в том регионе, поскольку у них там проживают родственники, с которыми они общаются на регулярной основе.

Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук усомнился в желании Зеленского остановить войну в Донбассе.