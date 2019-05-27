Экс-мэра Риги избрали в ЕП

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков был избран в Европарламент (ЕП), сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, от Латвии место в ЕП получил также бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Выборы в Европарламент состоялись в Латвии 25 мая.

Работа нового состава Европарламента начнется 2 июля.

Ранее сообщалось, что Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций. Экс-мэр Риги отметил, что рано или поздно взаимные санкции закончатся, и призвал уже в настоящее время подумать о выстраивании взаимоотношений с Москвой.