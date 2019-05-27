Новый император Японии принял Трампа

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Новый император Японии Нарухито принял президента США Дональда Трампа в своем дворце в Токио. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, Трамп стал первым мировым лидером, которого принял Нарухито.

Как отмечается, император Нарухито и императрица Масако с Трампом и его супругой Меланьей приветствовали государственных деятелей Японии.

При этом после церемонии они удалились в дворец императора Японии.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о торговых переговорах с Японией.