Новый император Японии принял Трампа
Новый император Японии Нарухито принял президента США Дональда Трампа в своем дворце в Токио. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, Трамп стал первым мировым лидером, которого принял Нарухито.
Как отмечается, император Нарухито и императрица Масако с Трампом и его супругой Меланьей приветствовали государственных деятелей Японии.
При этом после церемонии они удалились в дворец императора Японии.
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о торговых переговорах с Японией.