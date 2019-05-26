Ле Пен требует от Макрона роспуска парламента Франции

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Лидер французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон должен распустить Национальное собрание (парламент). Об этом сообщает Franceinfo.

Таким образом она прокомментировала данные экзит-поллов на выборах в Европарламент. Она заявила, что, проголосовав за «Национальный фронт», народ Франции «с гордостью и достоинством восстановил власть».

«У Эммануэля Макрона нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание», — сказала Ле Пен.

Она также отметила, что название парламента Франции — Национальное собрание — никогда раньше «не было так удачным».

В странах ЕС в воскресенье, 26 мая, проходят выборы в Европарламент. По последним данным экзит-поллов, партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции