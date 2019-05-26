Ле Пен требует от Макрона роспуска парламента Франции
Лидер французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон должен распустить Национальное собрание (парламент). Об этом сообщает Franceinfo.
Таким образом она прокомментировала данные экзит-поллов на выборах в Европарламент. Она заявила, что, проголосовав за «Национальный фронт», народ Франции «с гордостью и достоинством восстановил власть».
«У Эммануэля Макрона нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание», — сказала Ле Пен.
Она также отметила, что название парламента Франции — Национальное собрание — никогда раньше «не было так удачным».
В странах ЕС в воскресенье, 26 мая, проходят выборы в Европарламент. По последним данным экзит-поллов, партия Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции