Партия Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии

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Консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии. Об этом сообщает агентство печати страны, опираясь на собственный прогноз результатов.

Как отмечается, на втором месте находится Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), а на третьем — правая Австрийская партия свободы (АПС).

Агентство уточняет, что эти данные не являются экзитполом. Такие выводы были сделаны после опроса более пяти тысяч избирателей за неделю до голосования.

Причем, подчеркивают в агентстве, все эти данные не учитывают политические изменения в стране, которые произошли после отставки вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе.

Ранее сообщалось, что Австрия сформировала переходное правительство.