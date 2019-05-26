Партия Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии. Об этом сообщает агентство печати страны, опираясь на собственный прогноз результатов.
Как отмечается, на втором месте находится Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), а на третьем — правая Австрийская партия свободы (АПС).
Агентство уточняет, что эти данные не являются экзитполом. Такие выводы были сделаны после опроса более пяти тысяч избирателей за неделю до голосования.
Причем, подчеркивают в агентстве, все эти данные не учитывают политические изменения в стране, которые произошли после отставки вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе.
Ранее сообщалось, что Австрия сформировала переходное правительство.