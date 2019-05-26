«Остапа понесло»: в Сети высмеяли слова Зеленского по «покорению мира» Украиной

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Пользователи Сети высмеяли планы украинского лидера Владимира Зеленского относительно превращения Украины в «базу для покорения мира украинскими гениями». Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Зеленский заявил, что он делает все, что от него зависит, чтобы открыть для каждого способного гражданина страны путь к свободной реализации своих инициатив на территории страны.

Однако слова главы государства вызвали у многих иронию.

«И тут Остапа понесло!» — написал один из пользователей Сети.

Другой отметил, что Зеленский нашел, видимо, в ящике стола записки экс-президента страны Петра Порошенко.

Еще один отметил, что скоро в продаже появится новая книга Зеленского — «Как сделать Украину базой для покорения мира, не привлекая внимания санитаров».

Ранее Пушков высмеял идею Зеленского о «покорении мира» Украиной.