Беглов объяснил решение идти в губернаторы любовью к городу, объединяющей всех ленинградцев-петербуржцев

Александр Беглов, врио главы Петербурга, объяснил в соцсети «Вконтакте» свое решение участвовать в выборах губернатора.

«Всех нас, ленинградцев-петербуржцев, объединяет одно. Независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Любовь к Петербургу дает нам силы. Но приходит время, когда и нам нужно отдать городу долг, сделать что-то важное для него.

Мы с командой проанализировали все сложные точки. Мы разработали реальный план и стратегию развития Петербурга. Теперь я принял важное решение. Да, я буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Если вы поддержите меня, я обещаю сделать все, чтобы Петербург стал самым передовым городом не только в России, но и в Европе», — пояснил Беглов.