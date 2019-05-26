Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира»

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Украинский президент Владимир Зеленский дал обещание создать в стране возможности для реализации творческих инициатив. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке в посте, посвященном 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского.

По словам лидера, он делает все, что от него зависит, чтобы открыть для каждого способного гражданина Украины путь к свободной реализации своих инициатив на территории страны.

«Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву по делу украинский моряков.