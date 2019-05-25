Эксперт: Беглов всерьёз идёт

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прокомментировал заявление врио губернатора Петербурга о намерении участвовать в выборах главы города.

«Он за последние месяцы работы, как врио, он, наверное, каждый месяц был вынужден не просто предлагать системное решение, а выдвигать те или иные инициативы.

Очевидно, что он это сделал не для того, чтобы войти в историю, как преобразователь всего и вся в короткое время, а он плавно подводил к программе, которую он представлял ЗакСу две недели назад — развитие города.

Соответственно это фактически уже была его заявка на то, что он всерьез рассчитывает выдвинуться и участвовать в кампании.

И сейчас соответственно он не ждет последнего дня, когда это можно сделать, а по большому счету в городе открыл старт заявок от кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга.

Нельзя сказать, что он уверен или не уверен, по крайней мере, он всерьез идет», — подчеркнул эксперт.