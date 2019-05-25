Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил местных политиков в оторванности от современных технологий. Об этом министр написал в фейсбуке.

Как отмечается, до этого Зеленский присутствовал на форуме интернет-деятелей iForum 2019. На нем украинский лидер упрекнул чиновников страны в том, что они знают из технологической сферы только слова «инновация», «диджитализация», «гиперлуп» и »Илон Маск». Кроме того, свои слова глава государства сопроводил снимком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который удивленно смотрит за испытанием роботов.

В ответ на это Омелян выступил с поддержкой чиновников. Он подчеркнул, что Зеленский сам ошибается и неправильно произносит слово «дигитализация». Помимо этого, министр выразил недовольство из-за того, что президент говорил не на украинском языке.

«И простите, что я пишу по-украински, но чиновникам не пристало говорить на кацапаском, не говоря уже о президентах», — написал Омелян.

Ранее сообщалось, что Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих».