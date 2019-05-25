Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала необходимое число голосов

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Петиция об отставке главы администрации украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала необходимое количество голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь глава государства обязан ее рассмотреть.

Уточняется, что на настоящий момент петицию подписали 25,1 тысячи человек. Причем число голосов, которое необходимо для ее рассмотрения президентом страны, составляет 25 тысяч человек. Их голоса должны быть собраны в течение 90 дней.

Ранее сообщалось, что активисты Украины подали иск в суд против Зеленского из-за назначения Богдана.