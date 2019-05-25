Джулиани встретился с заявившем о влиянии Киева на выборы в США экс-дипломатом Украины
Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани встретился с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко, который до этого заявил о вмешательстве Украины в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом сообщает The Washington Post.
По словам Джулиани, они встретились в Нью-Йорке и провели большую часть дня вместе. Однако он не поделился подробностями встречи.
«Я не могу вам ничего сказать о встрече. Когда мне есть что сказать, я скажу это», — подчеркнул Джулиани.
В свою очередь, Телиженко отметил, что встреча была посвящена «американо-украинским отношениям, политике в Вашингтоне и на Украине».
Ранее Телиженко заявил, что дипломаты пытались помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.