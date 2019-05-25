Пушков объяснил «шок» главы Генштаба ВСУ после посещения Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак назвал Крым «плохим остатком СССР» и был в шоке от его посещения. Об этом он написал в твиттере.

До этого Хомчак поделился, что был в Крыму в 2010 году. Он был настолько шокирован увиденным, что пообещал больше туда не приезжать.

В ответ на это Пушков заявил, что украинский начальник был там, когда Крым почти 20 лет был в составе Украины. А удивился Хомчак так из-за того, что киевская сторона не давала денег, «ни гривны», на развитие полуострова.

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак», — подчеркнул Пушков.

Ранее Хомчак заявил, что не является человеком украинского лидера Владимира Зеленского.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.