Порошенко обвинили в преступном завладении телеканалом
На Украине бывший глава Администрации президента Андрей Портнов обратится в госбюро расследований с третьим заявлением, связанным с легализацией незаконных доходов, отмыванием средств и неуплатой налогов экс-президентом страны Петром Порошенко. Об этом пишут «Украинские новости».
По словам Портнова, Порошенко в составе преступной группы оформил телеканал «Прямой» на оффшорную компанию и таким образом завладел им.
Отмечается, что ведомство также начало расследование в связи с данными о легализации Порошенко нелегальных доходов в размере $300 млн от оффшорных манипуляций при продаже завода «Кузни на Рыбальском».
Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело об отмывании доходов.