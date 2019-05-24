Президент Литвы получит пожизненную охрану

Сотрудники литовского Департамента охраны руководства (VAD) продолжат охранять президента Литвы Далю Грибаускайте после окончания срока действия ее полномочий летом 2019 года. Об этом сообщает LRT со ссылкой на сообщение SAD.

По данным издания, после выборов Грибаускайте переедет из резиденции в Турнишкес на новое место жительства, но часть сотрудников VAD продолжит охранять ее до конца жизни.

Отмечается, что победителю президентских выборов также выделят телохранителей сразу после оглашения результатов голосования во втором туре.

Ранее сообщалось, что Литва ввела санкции против России.