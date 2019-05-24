Партия Порошенко сменила название

Петр Порошенко после оглашения результатов экзитполлов
Vasily Fedosenko/REUTERS

Партия Петра Порошенко «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изменила свое название, передает ТАСС.

Теперь партия будет называться «Европейская солидарность».

Решение было принято на съезде партии.

Новый съезд состоится 31 мая.

Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия.