В Киеве оценили исполнение указа о роспуске Рады в $300-400 млн

Роспуск Верховной Рады обойдется гражданам Украины, по некоторым подсчетам, по меньшей мере в $300 - $400 млн, сообщает РИА «Новости».

Это обуславливается ростом процентных ставок по еврооблигациям, заявил глава Совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов.

По его словам, «теперь одалживать придется под другие проценты».

Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 21 мая. Новые выборы были назначены на 21 июля.

Ранее стало известно, что депутаты Рады обратились в Конституционный суд для обжалования указа президента.