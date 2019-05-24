В Киеве оценили исполнение указа о роспуске Рады в $300-400 млн
Роспуск Верховной Рады обойдется гражданам Украины, по некоторым подсчетам, по меньшей мере в $300 - $400 млн, сообщает РИА «Новости».
Это обуславливается ростом процентных ставок по еврооблигациям, заявил глава Совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов.
По его словам, «теперь одалживать придется под другие проценты».
Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 21 мая. Новые выборы были назначены на 21 июля.
Ранее стало известно, что депутаты Рады обратились в Конституционный суд для обжалования указа президента.