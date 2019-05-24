Пушков прокомментировал отставку «антироссийской» Мэй

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что от ухода британского премьера Терезы Мэй российская сторона только выиграет. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, за время нахождения Мэй на посту, отношения между Британией и Россией пали до самой низкой точки за последние 10-летия.

«При ней отношения, и без того сложные, упали до самой низкой точки», — добавил Пушков.

Он назвал Мэй «антироссийским» премьером и подчеркнул, что после ее отставки у двух стран будет шанс на восстановления диалога.

«От его [диалога] отсутствия Лондон только проигрывает», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что Мэй со слезами на глазах объявила об отставке.