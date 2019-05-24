Times: «королева Brexit» Тереза Мэй быстро потеряла лоск

Британская пресса отреагировала на отставку премьер-министра Терезы Мэй — газета The Times опубликовала материал с заголовком: «Все превозносили королеву Brexit Терезу Мэй, но она слишком быстро потеряла свой лоск».

Журналист Патрик Кидд вспоминает то время, когда британский премьер была в наилучшем состоянии. Например, ее речь во время кампании по проведению референдума в стране, в которой она ярко описала, что будет, если Великобритания останется в Европейском союзе. 11 июля 2016 года она стала премьер-министром, тогда она была окружена аплодисментами и сторонниками.

Спустя два года — в декабре Тереза Мэй впервые попыталась согласовать в парламенте свою сделку по Brexit и столкнулась с голосованием по вотуму недоверия ей. Уже тогда она предстала «сломленной женщиной», пишет издание. Чуть раньше в 2018 году журнал Forbes назвал Терезу Мэй второй влиятельной женщиной в мире.

В пятницу, 24 мая британский премьер объявила, что уйдет в отставку в июне.