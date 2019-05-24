Депутатов Рады обвинили в обмане Зеленского

Глава администрации главы Украины Андрей Богдан заявил, что команда президента страны Владимира Зеленского опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах. Об этом сообщает УНИАН.

Богдан отметил, что депутаты Рады меняли свои точки зрения при обсуждении друг с другом и во время переговоров с Зеленским. В видео войдут кадры, где они высказывали свои позиции по законопроекту.

«Мы выучили этот урок», — подчеркнул Богдан.

Кроме того, Богдан также пообещал приложить стенограмму выступлений депутатов.

Ранее началась избирательная кампания досрочных выборов в Раду.