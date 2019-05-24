С Януковича требуют снять все обвинения
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк потребовал генпрокурора Юрия Луценко снять с Януковича все обвинения, сообщает РИА «Новости»
По его словам, адвокаты требуют обнародовать материалы уголовных дел по убийствам на майдане
В отношении Януковича защита потребовала соблюсти принцип презумпции невиновности «и опровергнуть всю неправдивую информацию, распространенную Генпрокурором».
Защита уверена, что данные против Януковича в генпрокуратуре фальсифицировались.