Зеленский и Меркель созвонились

Украинский лидер Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил ряд актуальных вопросов. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА «Новости».

«Предметом разговора были в особенности двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной», — добавил Зайберт.

Как отмечается, Зеленский и Меркель также обсудили ситуацию на востоке украинской территории, а также поговорили про минское соглашение.

Зайберт рассказал, что политики сошлись во мнении, что необходимо выполнить все минские соглашения.

Ранее сообщалось, что Зеленскому позвонили из Нидерландов и напомнили про крушение MH17.