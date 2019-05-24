Петиция против петиции об отставке Зеленского собрала половину голосов

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция против петиции за его отставку.

«Предлагаю отменить петицию... «За отставку... Зеленского», которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается», — говорится в сообщении.

Новая петиция была зарегистрирована 23 мая и уже собрала более 13 200 подписей. При этом для начала ее рассмотрения, необходимо набрать минимум 25 тысяч подписей за 90 дней.

Всего на сайте президента зарегистрировано более десяти петиций об отмене требующей его отставки петиции.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский не будет обращать внимание на петицию, собирающую подписи за его отставку.