Медведчуку отказали в праве говорить с Москвой от имени Киева
Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что пророссийский оппозиционер Виктор Медведчук не будет вести официальный диалог с Москвой от имени Киева. Об этом сообщает УНИАН.
Он подчеркнул, что сам Зеленский и его ближайшее окружение не знакомы с Медведчуком, а также никогда не просили его быть переговорщиком Киева.
«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей — это их выбор», — заключил Богдан.
Ранее Медведчук заявил, что оптимизм относительно Зеленского держался «недолго».