Вторую подругу Захарченко осудили

Московский суд назначил три года и три месяца колонии Ларисе Марчуковой, давшей показания на полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Марчукову обязали выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей.

Осужденная заявила, что сожалеет о содеянном и она «переосмыслила свою жизнь».

Ранее сообщалось, что давших показания на Захарченко сестер Марчуковых перевели под домашний арест.

Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. ЦБ оценил «дыру» в капитале Нота-банка в 26 млрд руб.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в начале сентября по делу о получении взятки, но при обысках в квартире его сестры была обнаружена сумма, эквивалентная почти 9 млрд руб. Источник сообщал, что он был знаком с Марчуковой и взял на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств.