Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована на официальном сайте.

Менее чем за сутки ее подписали более 5 тысяч человек. Для официального рассмотрения она должна набрать как минимум 25 тысяч подписей за 90 дней.

«Складывается недопустима ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом», — говорится в тексте петиции.

Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство.