Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса

Владимир Зеленский во время инаугурации, 20 мая 2019 года
Reuters

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована на официальном сайте.

Менее чем за сутки ее подписали более 5 тысяч человек. Для официального рассмотрения она должна набрать как минимум 25 тысяч подписей за 90 дней.

«Складывается недопустима ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом», — говорится в тексте петиции.

Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство.