Сенат США утвердил резолюцию к пятилетию Евромайдана
Комитет по иностранным делам Сената США рекомендовал к принятию резолюцию, приуроченную к пятилетию революции на Украине. Об этом сообщается в фейсбуке посольства Украины в США.
Отмечается, что в резолюции поддерживаются демократические ценности, за которые выступали участники Революции Достоинства (так на Украине называют события 2014 года, которые также известны как Евромайдан).
В дипмиссии уточнили, что документ подтверждает приверженность Соединенных Штатов к внедрению украинскими властями «демократических и рыночных реформ», а также восстановлению «территориальной целостности» Украины.
Также в резолюции говорится, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву «летальные и нелетальные» виды помощи, которые позволят повысить обороноспособность государства «на земле, в море и в воздухе».
Ранее издание The Washington Post в редакционной колонке выразило мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет держаться подальше от США.