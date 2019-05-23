Сенат США утвердил резолюцию к пятилетию Евромайдана

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Комитет по иностранным делам Сената США рекомендовал к принятию резолюцию, приуроченную к пятилетию революции на Украине. Об этом сообщается в фейсбуке посольства Украины в США.

Отмечается, что в резолюции поддерживаются демократические ценности, за которые выступали участники Революции Достоинства (так на Украине называют события 2014 года, которые также известны как Евромайдан).

В дипмиссии уточнили, что документ подтверждает приверженность Соединенных Штатов к внедрению украинскими властями «демократических и рыночных реформ», а также восстановлению «территориальной целостности» Украины.

Также в резолюции говорится, что Вашингтон продолжит предоставлять Киеву «летальные и нелетальные» виды помощи, которые позволят повысить обороноспособность государства «на земле, в море и в воздухе».

Ранее издание The Washington Post в редакционной колонке выразило мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет держаться подальше от США.