Тиллерсон: Путин лучше Трампа готовился к первой очной встрече

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Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на закрытых слушаниях в конгрессе, что президент России Владимир Путин хорошо подготовился к первой очной встрече со своим американском коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в 2017 году. Об этом пишет The Washington Post.

Он уточнил, что Путин был готов ко встрече лучше своего коллеги. Также Тиллерсон добавил, что Путин поставил Трампа в «невыгодное положение», так как американская сторона ожидала непродолжительных переговоров, а они растянулись на двухчасовое обсуждение глобальных геополитических вопросов.

«Расхождение в подготовке [Путина и Трампа] привело к неравным условиям», — заключил Тиллерсон.

Ранее журнал New Yorker перечислил тех, чью политическую карьеру разрушил Трамп.