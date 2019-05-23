Киев объяснил ООН закон об исключительности украинского языка

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета безопасности письмо, в котором объяснил, почему организации не следует обсуждать закон об исключительности украинского языка. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на твиттер постпредства.

В письме содержится аргументация отсутствия необходимости обсуждать данный закон на уровне Совбеза ООН. Также в постпредстве добавили, что письмо будет опубликовано в ООН как «официальный документ» Совбеза.

Ранее российская сторона требовала обсудить данный закон в формате Совбеза ООН. Участники органа голосованием отвергли это предложение, официальная Москва в свою очередь заявила о начале «языковой инквизиции» на Украине.