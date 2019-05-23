Киев объяснил ООН закон об исключительности украинского языка
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета безопасности письмо, в котором объяснил, почему организации не следует обсуждать закон об исключительности украинского языка. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на твиттер постпредства.
В письме содержится аргументация отсутствия необходимости обсуждать данный закон на уровне Совбеза ООН. Также в постпредстве добавили, что письмо будет опубликовано в ООН как «официальный документ» Совбеза.
Ранее российская сторона требовала обсудить данный закон в формате Совбеза ООН. Участники органа голосованием отвергли это предложение, официальная Москва в свою очередь заявила о начале «языковой инквизиции» на Украине.