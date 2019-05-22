Порошенко обвинил Зеленского в нарушении конституции

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый украинский лидер Владимир Зеленский нарушил конституцию страны решением о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, мы видим что конституция не была соблюдена», — сказал Порошенко.

По его словам, данная ситуация не может «не вызывать беспокойство».

Он также добавил, что Верховную раду нельзя распускать без оснований.

Ранее стало известно, кто возглавит партию Зеленского на выборах в Раду.