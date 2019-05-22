Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил парламенту страны роспуском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что у парламента страны есть две недели, чтобы договориться о создании парламентского большинства.

В противном случае, подчеркнул Додон, он распустит его и назначит досрочные выборы.

«У нас нет председателя парламента и функционального правительства. Я хочу обратиться к депутатам, выбранным 24 февраля: или беритесь за работу, или отправляйтесь на досрочные выборы», — подчеркнул Додон.

Ранее Додон допустил роспуск избранного накануне парламента Молдавии.