Зеленский внес в Раду свой первый законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает «112 Украина».

Он предлагает изменение в закон «О публичных закупках» относительно закупок во время избирательного процесса.

Зеленский отметил документ как неотложный, однако текст документа пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что после возвращения не виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его со вступлением в должность, отправив сообщение.