Донос на Коломойского о подготовке убийства поступил в ГПУ
Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас подали заявление в Генеральную прокуратуру Украины об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского, сообщают украинские СМИ.
«Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную», — подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Детали конфликта пока не пиводятся.
Адвокат граждан США Алина Самарец подтвердила информацию о подаче такого заявления.
Ранее Игорь Коломойский рассказал, что поздравил по телефону нового президента Украины Владимира Зеленского.