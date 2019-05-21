Песков уклончиво ответил про обсуждение нормандского формата Путиным, Макроном и Меркель
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главы России, Франции и Германии Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель не проводили переговоров по диалогу в нормандском формате «в конкретном плане». Об этом сообщает РИА «Новости».
«В конкретном плане пока нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос про переговоры в нормандском формате.
При этом пресс-секретарь не пояснил, говорили ли лидеры страны о переговорах в нормандском формате в каком-то другом «плане».
Ранее стало известно, что Путин, Макрон и Меркель обсудили смену власти на Украине.