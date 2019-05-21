Порошенко изменил родине, заявил экс-премьер Украины

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что приказ экс-президента страны Петра Порошенко отправить украинских моряков в Керченский пролив можно трактовать как измену родине. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что против Порошенко завели дело о госизмене. Речь идет о событиях ноября прошлого года, когда корабли ВМС Украины совершили переход в районе Керченского пролива.

По словам Азарова, Порошенко отправил моряков в Керченский пролив без разрешения России, и в результате его «преступного приказа» четыре военных корабля оказались в плену.

«Попали в плен моряки. Конечно, это измена. Совершенно очевидно», — подчеркнул Азаров.

Ранее сообщалось, что информация о Порошенко исчезла с сайта президента Украины.