Соратник Януковича вернулся на Украину

Валерий Хорошковский, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер времен президента Виктора Януковича, прилетел частным самолетом в Киев, сообщают украинские СМИ.

Хорошковский в 2012 году отказался от должности вице-премьера, он объяснял свое решение тем, что не согласен с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра.

В «Страна.ua» напомнили, что Хорошковский покинул Украину в год ухода с высокого поста и, по данным СМИ, постоянно проживал в Монако.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.