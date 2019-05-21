Зеленский подписал указ о роспуске Рады

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады, а также назначил дату досрочных выборов в парламент на 21 июля.. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте украинского лидера.

Также в указе отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.

Кроме того, согласно тексту документа, кабинет министров Украины должен обеспечить финансирование выборов в Раду.

Указ начинает действовать с момента его опубликования.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал причину роспуска Рады.