Зеленский подписал указ о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады, а также назначил дату досрочных выборов в парламент на 21 июля.. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте украинского лидера.
Также в указе отмечается, что причиной такого решения стало отсутствие в Раде правящей коалиции в течение более чем 30 дней.
Кроме того, согласно тексту документа, кабинет министров Украины должен обеспечить финансирование выборов в Раду.
Указ начинает действовать с момента его опубликования.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал причину роспуска Рады.