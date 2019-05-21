Когда ждать ареста Порошенко, уточнили в Киеве

Известный киевский политолог и директор института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник оценил вероятность заключения под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, реальный арест исключать не стоит. Однако, добавил Бортник, вряд ли это произойдет до завершения парламентской кампании.

«Следователи и судьи...будут ориентироваться на политический баланс, который будет сформирован после завершения парламентской избирательной кампании и назначения правительства», — отметил Бортник.

Он также выразил надежду, что результатом давления на Порошенко и его окружение станет установление справедливости, а не передел финансовых потоков.

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.

Речь идет о событиях ноября прошлого года, когда корабли ВМС Украины совершили переход в районе Керченского пролива.