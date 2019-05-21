«Получили отмашку»: в Госдуме об уголовном деле против Порошенко

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает обоснованным возбуждение уголовного дела против экс-президента Украины Петра Порошенко. Мнением чиновника поинтересовался RT.

Ранее стало известно, что против Порошенко возбудили уголовное дело в связи с событиями ноября прошлого года, когда корабли ВМС Украины совершили переход в районе Керченского пролива.

Морозов счел, что возбуждение дела является обоснованным, так как проход кораблей был «политической акцией». Также, по его мнению, данная акция не соответствовала ни международному законодательству, ни законам России или Украины.

«Но сейчас они, видимо, получили отмашку о том, что возможность уголовного преследования есть», — сказал Морозов.

Чиновник также выразил надежду, что действиям Порошенко дадут правовую оценку.