Пушков предостерег Зеленского от судьбы Порошенко

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Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, важно, что украинцы дали отставку прошлому украинскому президенту Петру Порошенко и его команде.

«Если Зеленский не осознает причин этого (их отставки. — Газета.Ru), его ждет схожая с ними судьба», — заявил Пушков.

Он добавил, что речь идет о разочаровании народа, социальном и экономическом упадке.

Ранее Пушков прокомментировал инаугурацию Зеленского.