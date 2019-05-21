Пушков предостерег Зеленского от судьбы Порошенко
Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По его словам, важно, что украинцы дали отставку прошлому украинскому президенту Петру Порошенко и его команде.
«Если Зеленский не осознает причин этого (их отставки. — Газета.Ru), его ждет схожая с ними судьба», — заявил Пушков.
Он добавил, что речь идет о разочаровании народа, социальном и экономическом упадке.
Ранее Пушков прокомментировал инаугурацию Зеленского.