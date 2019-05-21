Попытка захвата власти происходит в Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в республике происходит попытка захвата власти, передает РИА «Новости».

«Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти», — заявил Хаджимба.

По его словам, действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию.

21 мая у здания парламента Абхазии второй день подряд продолжается акция протеста, там собрались около 200 человек. Акция объявлена бессрочной.

Из-за протестов в Сухуми не ходит общественный транспорт, в том числе маршрутки.