Супрун спешно покинула Украину
Исполняющая обязанности главы минздрава Украины Ульяна Супрун покинула страну после инаугурации нового президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
В Сети опубликовано видео, на котором якобы Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь.
Сообщается, что она улетела во Франкфурт.
Ранее исполняющая обязанности главы главы украинского минздрава Ульяна Супрун отказалась освобождать должность. Она заявляла, что станется работать на своем посту.