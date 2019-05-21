Супрун спешно покинула Украину

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Исполняющая обязанности главы минздрава Украины Ульяна Супрун покинула страну после инаугурации нового президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.

В Сети опубликовано видео, на котором якобы Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию в аэропорту Борисполь.

Сообщается, что она улетела во Франкфурт.

Ранее исполняющая обязанности главы главы украинского минздрава Ульяна Супрун отказалась освобождать должность. Она заявляла, что станется работать на своем посту.