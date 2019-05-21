Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в СБ ООН

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Заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен выкриками прервал выступление постпреда России Василия Небензи в СБ ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, инцидент произошел на заседании Совбеза, в ходе которого обсуждался вопрос о законе Украины о госязыке.

Как отмечается, председатель СБ ООН Диан Трианшах Джани дал Аллену высказаться, а после вновь передал слово Небензи.

При этом Небензя заявил, что подобное «бывает» на заседаниях Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН.