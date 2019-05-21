Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в СБ ООН
Заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен выкриками прервал выступление постпреда России Василия Небензи в СБ ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, инцидент произошел на заседании Совбеза, в ходе которого обсуждался вопрос о законе Украины о госязыке.
Как отмечается, председатель СБ ООН Диан Трианшах Джани дал Аллену высказаться, а после вновь передал слово Небензи.
При этом Небензя заявил, что подобное «бывает» на заседаниях Совбеза ООН.
Ранее сообщалось, что Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН.