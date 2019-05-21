Порошенко покинул администрацию президента

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Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Порошенко переехал в офис партии «Блок Петра Порошенко».

Как отмечается, в офисе экс-президенту Украины провел встречу с послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом.

При этом Порошенко также поговорил с сенатором США Рональдом Джонсоном.

Ранее сообщалось, что Порошенко пожелал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому успехов.